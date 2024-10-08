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Стала известна диета, которая крайне опасна для пожилых людей

Сегодня забота о здоровье и правильном питании стала частью моды. Все чаще звучат призывы отказаться от мяса, пропагандируется вегетарианство, и многие люди с энтузиазмом переходят на растительную диету. Но что если для людей старшего возраста веганство не так безопасно, как кажется?

Ученые назвали диету, которая опасна для пожилых людей
© runews24.ru

Последние исследования американских ученых из Loma Linda University Health показали, что вегетарианский образ жизни, который приносит пользу людям среднего возраста, может таить в себе опасности для пожилых людей. В частности, у них возрастает риск развития деменции, инсульта и болезни Паркинсона.

Данные, полученные в ходе исследования, основанного на наблюдении 88 000 человек в возрасте от 30 до 85 лет, показали, что вегетарианцы старше 65 лет имели более высокий риск развития упомянутых заболеваний, чем их сверстники, употребляющие мясо.

Но в то же время было установлено, что добавление рыбы в рацион вегетарианцев значительно снижает эти риски. Более того, песковегетарианцы, то есть люди, употребляющие рыбу, но исключающие мясо, продемонстрировали самый низкий риск смерти среди всех групп участников исследования.

Ответ кроется в содержащихся в рыбе жирных кислотах Омега-3, которые играют жизненно важную роль в поддержании здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы. Эти вещества способствуют улучшению памяти, снижению риска инсульта и уменьшают воспалительные процессы в организме.

Важно отметить, что исследование не говорит о том, что вегетарианство в целом вредно для пожилых людей. Речь идет о классическом вегетарианстве, которое исключает как мясо, так и рыбу.

При этом ученые не отрицают положительные стороны растительной диеты. Например, вегетарианцы имеют меньший риск развития некоторых видов рака.

Если вы пожилой человек и задумываетесь о переходе на вегетарианство, важно проконсультироваться с врачом. Возможно, вам стоит рассмотреть возможность добавления в свой рацион рыбы, чтобы максимально обезопасить себя от развития различных заболеваний.

Помните, что каждый организм индивидуален, и подход к питанию должен быть индивидуальным. Не стоит слепо следовать модным тенденциям, важно прислушиваться к своему организму и консультироваться со специалистами.

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