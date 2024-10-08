Ученые назвали диету, которая опасна для пожилых людей

Сегодня забота о здоровье и правильном питании стала частью моды. Все чаще звучат призывы отказаться от мяса, пропагандируется вегетарианство, и многие люди с энтузиазмом переходят на растительную диету. Но что если для людей старшего возраста веганство не так безопасно, как кажется?

Последние исследования американских ученых из Loma Linda University Health показали, что вегетарианский образ жизни, который приносит пользу людям среднего возраста, может таить в себе опасности для пожилых людей. В частности, у них возрастает риск развития деменции, инсульта и болезни Паркинсона.

Данные, полученные в ходе исследования, основанного на наблюдении 88 000 человек в возрасте от 30 до 85 лет, показали, что вегетарианцы старше 65 лет имели более высокий риск развития упомянутых заболеваний, чем их сверстники, употребляющие мясо.

Но в то же время было установлено, что добавление рыбы в рацион вегетарианцев значительно снижает эти риски. Более того, песковегетарианцы, то есть люди, употребляющие рыбу, но исключающие мясо, продемонстрировали самый низкий риск смерти среди всех групп участников исследования.

Ответ кроется в содержащихся в рыбе жирных кислотах Омега-3, которые играют жизненно важную роль в поддержании здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы. Эти вещества способствуют улучшению памяти, снижению риска инсульта и уменьшают воспалительные процессы в организме.

Важно отметить, что исследование не говорит о том, что вегетарианство в целом вредно для пожилых людей. Речь идет о классическом вегетарианстве, которое исключает как мясо, так и рыбу.

При этом ученые не отрицают положительные стороны растительной диеты. Например, вегетарианцы имеют меньший риск развития некоторых видов рака.

Если вы пожилой человек и задумываетесь о переходе на вегетарианство, важно проконсультироваться с врачом. Возможно, вам стоит рассмотреть возможность добавления в свой рацион рыбы, чтобы максимально обезопасить себя от развития различных заболеваний.

Помните, что каждый организм индивидуален, и подход к питанию должен быть индивидуальным. Не стоит слепо следовать модным тенденциям, важно прислушиваться к своему организму и консультироваться со специалистами.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе зелени, и о том, как она действует на организм человека.

По словам врача, если добавлять зелень в каждое блюдо, которое человек употребляет в течение дня, он получит постоянно действующий оздоровительный и омолаживающий эффект. При этом он рекомендовал ограничить потребление картофеля, который содержит быстрые углеводы, вредно влияющие на здоровье человека.