Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан.

© Российская Газета

Нобелевский комитет решил наградить их за открытие микроРНК и

"Выявление фундаментального принципа регуляции активности генов", - говорится в пресс-релизе, выпущенном Нобелевским комитетом. "Их удивительное открытие выявило совершенно новое измерение регуляции генов", - отмечено в заявлении комитета.

Эмброс и Равкан начали генетические исследования в конце 1980-х годов, изучая гены, контролирующие время активации различных генетических программ. Понимание этих процессов необходимо для прогнозированимя развития различных заболеваний, а также продолжительности жизни человека.

Исследователи строили свои модели, используя мутантные штаммы круглых червей C. elegans, чтобы идентифицировать мутировавшие гены и понять их функцию.

В результате в 1993 году они открыли новый принцип регуляции генов, опосредованный микроРНК. Тогда научное сообщество практически не обратило внимания на это открытие, но ситуация изменилась, когда в 2000 году Равкан и его коллеги открыли новый вид микроРНК, который был высококонсервативным и присутствовал во всем животном мире.