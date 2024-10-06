Не как в кино: 13 необычных фактов о родах

Специалисты перечислили факты о родах, которые не всегда знают даже женщины, сообщает издание The Voice.

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Лишь 5% детей появляются в срок

Врачи и ученые давно пришли к выводу, что роды на неделю позже или раньше срока – норма. Поэтому не стоит беспокоиться, если так произошло.

Воды не отходят так, как показано в кино

Говоря «вода», специалисты имеют в виду околоплодную жидкость, которая защищает плод от внешнего воздействия и отвечает за его питание.

В фильмах часто показано, что у главной героини начинают отходить воды таким образом, будто внутри нее лопнул шар с водой.

Однако в реальности все иначе: нет никаких потоков и фонтанов, как в кино. Если это произошло, никто из окружающих об этом не узнает.

Воды могут отходить не один раз

Отхождение вод может происходить несколько раз. Особенно часто это встречается при первых родах.

Воды могут не отойти

В этом случае врач сделает это искусственным путем. Волноваться не стоит, поскольку эта процедура безопасна и безболезненна.

Если воды отошли, это еще ничего не означает

После отхождения вод схватки начинаются не сразу, а в течение суток. Не нужно торопиться и срочно ехать в больницу – можно собраться с мыслями и неспешно подготовиться.

Вся правда о схватках

Схватки действительно чаще всего болезненны. Однако есть и хорошая новость: боль можно облегчить с помощью правильного расслабления. Это сложно, но гинекологи советуют думать о ребенке, включить приятную музыку, считать вздохи и глубоко дышать.

Лишние килограммы

Ребенок – только часть веса, который набирается во время беременности. Остальное – это амниотическая жидкость, дополнительная кровь, плацента, новые мышцы и жир. При этом специалисты подчеркивают, что мышечная масса может вырасти во время вынашивания ребенка.

Что такое эпизиотомия

Этим термином обозначается хирургический разрез в области промежности. Обычно его предлагают сделать во время родов в том случае, если размер головки плода значительно превышает размер влагалища.

Необходимо обсудить заранее, нужна ли эта процедура, поскольку рана после эпизиотомии долго заживает.

Плацента

Отход плаценты происходит в течение получаса после рождения ребенка. Как правило, это не приносит болевых ощущений.

Ребенок не будет настолько очарователен, как в кино

В художественных фильмах новорожденных играют дети, которым уже исполнилась неделя. В реальности же ребенок, который только что появился на свет, не будет настолько красивым. Например, его голова может быть деформирована из-за прохождения по родовым путям, и это исправится позднее.

Послеродовые колики

Кровянистые выделения и внезапные боли считаются нормой в течение недели после родов, так как организму требуется время для восстановления. Тем не менее, если это продолжается дольше недели, обязательно нужно обратиться к врачу.

Запрет на собственное белье

В роддоме нужно надевать тщательно продезинфицированные боксеры, и от обычного белья придется отказаться.

Возобновление менструации

Первая менструация, как правило, придет через шесть недель после родов. Но цикл не установится сразу – придется подождать еще два-три месяца.