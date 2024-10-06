Токсичные «вечные химикаты» ухудшают сон молодежи

Американские ученые из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии выяснили, что накопление пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС) в организме ухудшает сон, особенно среди молодых людей. Исследование опубликовано в научном журнале Enviromental Advances (EnvAdv).

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ПФАС широко применяют в производстве потребительских товаров, включая антипригарную посуду, водонепроницаемую одежду и пищевую упаковку для придания материалу водо- и жирооталкивающих свойств. Из-за высокой устойчивости к распаду в естественных условиях эти химикаты называют «вечными».

Вещества семейства ПФАС связывают с развитием рака и различных метаболических заболеваний, а также с нарушениями в работе репродуктивной и иммунной систем организма наряду со сбоями развития плода при беременности.

В новой работе ученые взяли образцы крови и информацию о сне у 144 участников в возрасте от 19 до 24 лет.

Из семи исследованных типов ПФАС четыре оказались в значительной степени связаны с уменьшением продолжительности сна или ухудшением его качества — ПФДК, ПФГСК, ПФОК и ПФОС.

Выяснилось, что наличие в организме ПФДК, ПФГСК и ПФОК сокращает сон примерно на 80 минут. Высокие уровни нескольких веществ указанных типов кореллировали с еще меньшим временем сна.

Кроме того, люди с высоким уровнем ПФАС в крови чаще жаловались на проблемы засыпания, частые пробуждения и ощущение усталости во время бодрствования.

Команда проанализировала четыре типа ПФАС, используя токсикологические базы данных, которые собирают исследования, связывающие химикаты, заболевания и изменения в экспрессии генов.

Исследователи просмотрели более 600 генов и нашли семь, которые активируются ПФАС, и, по-видимому, влияют на сон.

Важным фактором стал иммуноориентированный ген HSD11B1. Он помогает вырабатывать гормон кортизол, который играет важную роль в регуляции ритма сна и бодрствования.

Другим связанным со сном и ПФАС геном оказался катепсин B. Он имеет отношение к когнитивной функции и памяти. Производимый им фермент служит предшественником амилоидных бета-белков, которые обнаруживаются в бляшках в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.

Ранее ученые создали новое устройство для удаления ПФАС из канализационных стоков.