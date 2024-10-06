Ученые выяснили, что спорт защищает от высокого давления

Недавнее исследование подчеркивает важность поддержания уровня физической активности на протяжении молодости для предотвращения гипертонии в среднем возрасте. Ученые обнаружили, что несмотря на активность подростков и молодежи, с возрастом их физическая активность значительно снижается, что может способствовать развитию высокого кровяного давления.

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Высокое кровяное давление — это серьезная проблема, затрагивающая миллиарды людей по всему миру. Оно может привести к сердечным приступам, инсультам и даже повысить риск развития деменции в пожилом возрасте. Однако регулярные физические упражнения могут стать эффективным средством борьбы с этой болезнью.

В ходе исследования, охватывающего более 5100 взрослых, ученые наблюдали за состоянием их здоровья в течение трех десятилетий. Результаты показали, что уровень физической активности у мужчин и женщин, независимо от расовой принадлежности, значительно снизился с 18 до 40 лет, что совпало с увеличением случаев гипертонии.

Исследователи подчеркивают, что начало взрослой жизни является критически важным периодом для вмешательства в здоровье. Они отметили, что люди, которые занимались умеренными физическими упражнениями не менее пяти часов в неделю — вдвое больше рекомендуемой нормы — значительно снизили риск развития гипертонии, особенно если сохраняли эти привычки до 60 лет.