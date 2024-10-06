Раскрыт секрет распознавания и восстановления повреждений ДНК

Исследователи из JMU выявили новый механизм распознавания и восстановления повреждений ДНК в клетках, сосредоточив внимание на роли РНК-транскриптов. Их исследование подчеркивает важность длинного некодирующего РНК-транскрипта NEAT1 в ответе на повреждение ДНК (DDR). Этот процесс обеспечивает стабильность генома, инициируя восстановление поврежденной ДНК.

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Исследование, проведенное под руководством Каспара Бургера, показывает, что NEAT1 накапливается в ответ на разрывы двойной спирали ДНК, одну из самых серьезных форм повреждения генетического материала, и отмечен меткой N6-метиладенозин, ключевой модификацией в эпитранскриптомике. Эта метка позволяет NEAT1 способствовать распознаванию поврежденной ДНК, что позволяет эффективно активировать механизмы её восстановления. Подавление NEAT1, напротив, задерживало ответ, приводя к увеличению повреждений ДНК.

Понимание того, как работает NEAT1, может открыть новые терапевтические стратегии, особенно для раковых опухолей с высокой концентрацией NEAT1. Однако для подтверждения этих выводов в сложных опухолевых моделях необходимо дальнейшее исследование.

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