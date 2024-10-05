Ученые выяснили, как мозг человека реагирует на разные типы любви

Финские ученые из Университета Аалто выяснили, какие процессы происходят в мозге при переживании различных типов любви. Исследование опубликовано в научном журнале Cerebral Cortex (CerCor).

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Команда использовала функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для сканирования нейронной активности, возникающей когда люди испытывают любовь к романтическим партнерам, детям, друзьям, незнакомцам, питомцам и природе.

Специалисты также хотели изучить, отражается ли интенсивность любви к разным объектам (например, друзьям или незнакомцам) в определенных нейронных активациях. Это могло бы объяснить, почему некоторые формы любви ощущаются сильнее или эмоциональнее других.

Ученые отобрали 55 здоровых взрослых, в том числе 29 женщин и 26 мужчин в возрасте от 28 до 53 лет. Все участники сообщили, что находятся в любящих отношениях, имеют по крайней мере одного ребенка, а 27 добровольцев также владели домашними животными.

Группа прослушала истории на различные повседневные сценарии, каждая из которых завершалась эмоциональным утверждением, например: «Вы испытываете любовь к своему ребенку» или «Вы любите природу». После прослушивания каждой истории участники были проинструктированы представить и сосредоточиться на эмоциях, которые вызывала история. Это позволило исследователям наблюдать активность мозга как во время повествования, так и в период погружения в чувство любви.

Результаты показали, что мозг задействует разные нейронные пути в зависимости от формы привязанности.

На общем уровне все типы любви активируют области, связанные с социальным познанием, включая медиальную префронтальную кору, височно-теменной узел и предклинье. Указанные участки связаны с пониманием мыслей и эмоций других людей. Это значит, что даже когда мы испытываем любовь к нечеловеческим объектам, таким как природа, наш мозг все равно задействует эти нейронные пути.

Самая распространенная и сильная активация происходила, когда участники чувствовали любовь к своим романтическим партнерам и детям. Такие формы активировали систему вознаграждения мозга, в том числе полосатое тело и таламус, которые связаны с чувствами удовольствия, мотивации и подкрепления.

Романтическая и родительская любовь также задействовала подкорковые области, включая части ствола мозга, которые связаны с телесным возбуждением и эмоциональной регуляцией, усиливая их интенсивную эмоциональную природу.

Любовь к друзьям и незнакомцам активировала систему вознаграждения в меньшей степени. Активация присутствовала в ключевых областях мозга, связанных с социальным познанием, таких как префронтальная кора и височно-теменной узел, но была слабее, чем при любви к детям и партнерам.

Приязнь к незнакомцам показала самую слабую активацию как в областях, связанных с вознаграждением, так и в областях ствола мозга.

Любовь к домашним животным выявила интересную закономерность: у участников с питомцами любовь к ним активировала области, связанные с обработкой эмоций, эмпатией и социальным познанием, аналогично межличностной любви.

В частности, предклинье и задняя поясная извилина (области, часто связанные с эмоциональной связью и размышлениями) были сильнее активированы у хозяев домашних животных по сравнению с теми, у кого их нет.

Это говорит о том, что для людей, которые сильно привязаны к своим питомцам, нейронный опыт любви к животным может быть очень похож на любовь к людям. Однако для участников без питомцев нейронная активация была слабее, что указывает на то, что личный опыт и отношения могут формировать то, как мозг реагирует на любовь к различным объектам.

Одно из самых интересных открытий было связано с любовью к природе. В отличие от межличностной любви, любовь к природе активировала области мозга, вовлеченные в визуальную и пространственную обработку, такие как парагиппокампальная извилина, которая обычно связана с восприятием ландшафтов.

Это значит, что любовь к природе может задействовать больше эстетических и сенсорных путей в мозге, а не социальные и эмоциональные сети, которые задействует любовь к людям или домашним животным.