Самое опасное излучение смартфона: чем вреден синий спектр

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) выяснили, что воздействие синего света на глаза в позднее время суток не только негативно сказывается на зрении и сбивает циркадные ритмы человека, но и повышает вероятность ожирения. По результатам их исследования, опубликованного в Biology, излучение синей части спектра из любых источников света, включая экраны электронных устройств, может приводить к нарушениям метаболизма.

Синий спектр

Давно известно, что свет синей части спектра препятствует выработке гормона мелатонина. Он играет важнейшую роль в регулировании циклов суточной активности — циркадных ритмов — всех живых существ. Отсюда бессонница и чувство разбитости даже поле полноценного 8-часового сна. Но, как оказалось, при избыточном воздействии синего света страдает не только режим сна, но и метаболизм.

Исследование показало, что наиболее чувствителен к синему свету метаболизм людей, имеющих в генотипе вариант гена рецептора мелатонина MTNR1B rs10830963. По статистике, это около половины от общего числа населения планеты.

Индекс массы тела

В исследовании участвовали жители Арктической зоны — Салехарда, Аксарки и Нового Уренгоя на Ямале. В течение недели они носили актиметры — приборы, позволяющие отследить качество сна, уровень активности и другие параметры жизнедеятельности организма.

Ученые установили, что воздействие даже малого количество синего света из любого источника в период наиболее активной выработки мелатонина — между 21:30 и 01:00 — сказывается на индексе массы тела, в сторону его увеличения.

Спать и не полнеть

«На основании полученных данных мы рекомендуем после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса», — отметил заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского НИИ биомедицинских технологий, профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин.

Он отметил, что человеку проще избегать вечернего света, если его организм получил в достаточном количестве синий свет утром или днем — в это время для организма он наоборот полезен.