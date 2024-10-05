Ученые выяснили, в каких странах больше всего людей с близорукостью

Ученые из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена выяснили, что наибольшее количество детей и подростков с близорукостью проживает в Японии, Южной Корее и России. В рамках исследования, опубликованного в British Journal of Ophthalmology, специалисты проанализировали данные 276 медицинских работ, включающих информацию о 5,5 миллионах человек в возрасте от пяти до 19 лет из 50 стран мира.

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Результаты показали, что за последние 33 года доля несовершеннолетних с близорукостью выросла с 24,32% до 35,81%. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Японии — 85,95%, Южной Корее — 73,94% и России — 46,17%.

В странах вроде Бразилии, Монголии, Судана и Австралии миопия среди детей и подростков встречается реже — менее чем у 10%.

Также выяснилось, что близорукость чаще встречается у подростков, чем у детей, и что девочки и городские жители страдают этим заболеванием чаще. Врачи считают, что распространение миопии связано с генетической предрасположенностью, перегрузками в учебе и злоупотреблением гаджетами, особенно смартфонами, которые негативно влияют на зрение при длительном использовании на близком расстоянии.

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Ранее писалось о том, что Близорукость может развиться у человека в любом возрасте.