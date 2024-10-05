Судмедэксперт рассказал, как определить, перемещали ли умершего

Врач Кульбицкий: по трупным пятнам можно определить, перемещался ли труп
Одним из признаков, по которым можно определить время смерти человека, являются трупные пятна. Кроме того, по их цвету можно определить, перемещалось ли тело. Об этом «Газете.Ru» рассказал судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.
«Трупные пятна — это участки кожи синюшно-фиолетовой окраски. Они образуются из-за прекращения циркуляции крови, тогда она под действием силы тяжести опускается в более низкие области тела. В этих местах происходит гемолиз (процесс разрушения красных кровяных клеток и высвобождения гемоглобина) крови, что и приводит к образованию трупных пятен. Трупные пятна начинают появляться через 1-3 часа после смерти и становятся фиксированными через 6-12 часов», — рассказал врач.
До истечения срока в 12 часов пятна могут «перемещаться» при смене положения тела после смерти.
«Мы можем заметить, где находились первичные пятна по цвету кожи. Вторичные пятна обычно бледнее и имеют иную локализацию. Их обнаружение важно для констатации посмертного перемещения тела. При надавливании на трупное пятно оно исчезает и восстанавливает свою первоначальную окраску в течение от 10 секунд до 3 минут. Это происходит в период от 1 часа до 4-6 часов после смерти. Через 7-12 часов после смерти, восстановление окраски происходит уже за 3-5 минут, а если прошло от 13 до 24 часов, то оно может длиться от 10 до 15 минут», — заключил врач.
Подробнее о том, как определяют время смерти по глазам, насколько быстро начинается процесс гниения, что такое жировоск и когда он образуется на трупе — в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».