За какое время остывает тело умершего взрослого человека

Одним из методов определения времени смерти является измерение скорости падения температуры тела умершего. Обычно, при температуре окружающей среды +20°С тело взрослого человека обычно остывает за один час на 1°С. Об этом «Газете.Ru» рассказал судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

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«В судебной медицине для определения времени наступления смерти используется комбинация методов. Один из таких методов — измерение скорости охлаждения тела. Перед измерением температуры тела отмечают температуру воздуха или воды, где находился труп. Затем измеряется температура тела по прямой кишке, через час процедуру повторяют и показатели соотносятся», – рассказал врач.

По его словам, при температуре окружающей среды +20°С тело взрослого человека обычно остывает за один час на 1°С.

«Причем в первые часы чуть быстрее, а после шести часов падение температуры тела замедляется, и на 1°С она будет снижаться уже через 1,5—2 часа. В аридном (сухом) и арктическом климате процессы протекают иначе и значение термометрии падает», — заключил судмедэксперт.

Подробнее о том, как определяют время смерти по глазам, насколько быстро начинается процесс гниения, что такое жировоск и когда он образуется на трупе — в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».