Ученые установили возраст, в котором люди чаще всего набирают лишний вес

Британские учёные в ходе специальных исследований определили возраст, в котором люди чаще всего набирают лишний вес.

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Согласно его данным, у мужчин увеличение массы тела в среднем начинается после 30 лет, а в возрасте от 35 до 44 лет с ожирением и избыточным весом сталкиваются уже три четверти людей, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на издание The Sun.

При этом риск появления лишних кг сохраняется и в возрастной группе от 45 до 54 лет. Однако после 65 лет мужчины начинают худеть, а к 75 годам лишь 7 из 10 мужчин попадают в категорию людей с избыточным весом или ожирением.

Что касается женщин, то 57% из них начинают толстеть в возрасте от 33 до 45 лет. В возрасте от 55 до 64 лет с данной проблемой сталкиваются 69% женщин. При этом снижение веса происходит после 75 лет.

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