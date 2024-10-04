Ученые объяснили, почему с возрастом стволовые клетки мозга деградируют

Учёные Стэнфордского университета объяснили, почему во время старения нейральные стволовые клетки мозга становятся менее активными. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

Нейральные стволовые клетки играют ключевую роль в производстве новых нейронов. С возрастом их активность снижается. Причина кроется в белке GLUT4, который является транспортёром глюкозы. В стареющих клетках его накапливается слишком много. Избыток глюкозы способствует поддержанию клеток в неактивном состоянии, что ограничивает процесс создания новых нейронов.

Чтобы проверить свою теорию, эксперты использовали на старых мышах технологию CRISPR, отключающую гены, ответственные за активацию нейральных стволовых клеток. Отключение гена GLUT4 показало значительное увеличение активности стволовых клеток. В ходе экспериментов ученые наблюдали более чем двукратное увеличение количества новорождённых нейронов.

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