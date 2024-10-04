Ученые выяснили, какие три продукта уносят годы жизни быстрее чистого сахара

Чрезмерное употребление ультрапереработанных продуктов при недостатке в питании клетчатки ускоряет старение и сокращает продолжительность жизни. Об этом пишет в своем Telegram-канале врач-диетолог Лиза Афинская, ссылаясь на исследования ученых.

Специалист объяснила, что частое присутствие на столе сосисок, сладкой газировки и фастфуда - все это продукты сильной переработки - доказано способно увеличивать риск заболеваний (в том числе рака) и набора лишнего веса. В некотором смысле безопаснее пить кофе с сахаром, чем есть продукты и пить напитки с массой добавок. Ситуация усугубляется, если при этом человек мало ест овощей, фруктов, цельного зерна и прочих источников клетчатки и других полезных веществ.

"Одна из ошибок, которые ускоряют старение, - съедать менее пяти порций фруктов и овощей в день, есть недостаточно орехов, цельных злаков, бобовых и так далее", - пишет Лиза Афинская.

Среди других причин, которые могут сократить жизнь и плохо влияют на внешность, врач назвала, ссылаясь на ученых, отказ от солнцезащитного крема. Состояние кожи, которая находится на солнце без защиты, может ухудшиться уже через 15 минут.

"Лучи UVA проникают в кожу глубже всего и способствуют преждевременному старению, например, появлению пигментных пятен, морщин и дряблости", - объяснила врач.

Кроме того, важно следить за своим весом, особенно после 40 лет, отказаться от курения, которое ускоряет разрушение коллагена и эластина, и меньше сидеть. Исследователи рекомендуют совершать ежедневные прогулки - хотя бы по 30 минут пять раз в неделю.