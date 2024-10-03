МГУ запатентовал методику для оценки стареющих клеток

Заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Яна Орлова на Российском диагностическом саммите сообщила, что ученые вуза представили первую в мире методику, позволяющую оценивать эффективность медицинских вмешательств, направленных на избавление организма от стареющих (сенисцентных) клеток.

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По словам Орловой, патентованный метод позволяет проводить масштабный анализ бремени сенисцентных) клеток в тканях и их маркеров в крови. Хотя сами клетки невозможно обнаружить, их маркеры, представляющие собой различные биологические молекулы, фиксируются и исследуются. Команда исследователей проверила более 50 биомаркеров, в итоговый анализ вошло 5 из них, что позволяет более точно оценивать нагрузку стареющими клетками.

После апробации метода врачи смогут с помощью простого анализа венозной крови определять эффективность вмешательств, направленных на замедление прогрессирования возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и онкологические.