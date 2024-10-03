Уровень пластификаторов в воздухе удивил ученых

Новое исследование выявило опасные уровни токсичных химических веществ, переносимых по воздуху и известных как пластификаторы, в Южной Калифорнии. Эти соединения, которые повышают гибкость различных продуктов — от ланч-боксов до душевых занавесок — включают ортофталаты и их заменители, неортофталаты. Дэвид Вольц, профессор экологических наук в UC Riverside, сообщил, что концентрация этих химикатов оказалась крайне высокой и значительно превышает ожидания.

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В исследовании отслеживались две группы студентов, которые носили силиконовые браслеты для мониторинга их химического воздействия во время поездок. Анализ показал от 100 000 до 1 миллиона нанограммов фталатов, включая DiNP и DEHP, на грамм материала браслета. Оба химиката внесены в специальный список в США из-за их потенциальной опасности для здоровья и репродуктивной функции.

Вольц выступает за снижение производства и потребления материалов, содержащих пластификаторы, чтобы уменьшить загрязнение воздуха этими вредными соединениями.

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