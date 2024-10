Исследователи выявили новый маркер болезней сердца у женщин

Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что низкий уровень естественных антител к фосфорилхолину связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в возрасте около 66 лет. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American College of Cardiology (JАСС).

В исследовании приняли участие 932 женщин, средний возраст которых на момент его завершения составил 66 лет. Ученые собрали информацию о здоровье и образе жизни участниц, а также взяли у них образцы крови для лабораторного анализа. Спустя 16 лет наблюдения за испытуемыми у 113 женщин развились сердечно-сосудистые заболевания.

Исследователи обнаружили, что чаще всего такие патологии возникали у участниц с низким уровнем антител к фосфорилхолину. Это вещество, в состав которого входят структурные остатки глицерина и жирных кислот, а также фосфорная кислота и холин.

Ученые установили, что большее количество антител к этому веществу коррелировало со снижением риска ишемической болезни сердца и сердечного приступа на 25%. Тем не менее, авторы исследования не смогли установить, какой уровень считается достаточным для сохранения сердечно-сосудистого здоровья. По словам исследователей, его определение поможет разработать новые анализы для оценки риска болезней сердца и сосудов.