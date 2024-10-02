Ученые выяснили, как время суток влияет на результаты диагностики деменции

Исследование, проведенное Университетом Суррея, показало, что время суток, когда берут кровь для анализа, может существенно повлиять на результаты диагностики деменции. В статье, опубликованной в журнале Translational Psychiatry, ученые выяснили, что уровни биомаркеров, используемых для диагностики болезни Альцгеймера, значительно варьируются в зависимости от времени суток.

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При утреннем взятии крови биомаркеры находятся на минимальном уровне, в то время как к вечеру их показатели достигают максимума. Особенно заметна разница у биомаркера p-tau217, который может помочь в ранней диагностике деменции. Ученые обнаружили, что колебания его уровней аналогичны изменениям у людей с легкими нарушениями памяти.

Доктор Чиро делла Моника из Центра исследований сна при Университете Суррея подчеркнул, что стандартизация времени взятия образцов может повысить точность диагностики и мониторинга болезни.