Создано искусственное сердце для тренировки хирургов

Команда ученых из Университета Нового Южного Уэльса совместно с коллегами из Университета технологии Квинсленда и кардиохирургами больницы Святого Винсента в Сиднее разработала искусственный левый желудочек сердца. Это устройство может использоваться для обучения хирургов и других врачей.

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В своей статье, опубликованной в журнале Science Robotics, ученые описали процесс создания искусственного желудочка и его особенности. Устройство может имитировать движения реального сердца, что позволяет хирургам практиковать операции, прежде чем они войдут в операционную.

Создавая желудочек, команда поставила цель воспроизвести все виды движений, характерных для настоящего сердца. Для этого были смоделированы три основных типа мышц. Искусственный левый желудочек состоит из трех слоев, которые имитируют структуру человеческого сердца и способны качать искусственную кровь.

Испытания показали, что устройство точно воспроизводит действия реального сердца, что делает его отличным инструментом для обучения студентов в области кардиологии.