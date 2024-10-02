Ученые назвали простой способ профилактики боли в спине

Ученые из Университета Турку в Финляндии установили, что сокращение времени сидения примерно на 40 минут в день может предотвратить боль в спине. Результаты исследования опубликованы в BMJ Open.

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В исследовании приняли участие добровольцы с лишним весом и ожирением, которые испытывали боли в спине. Испытуемых проинструктировали сократить время, ежедневно проводимое в сидячем положении, примерно на 40 минут. Исследователи объяснили, что у людей с болями в спине в мышцах откладывается избыточный жир, а нарушение метаболизма глюкозы или чувствительности к инсулину дополнительно предрасполагает к возникновению неприятных ощущений.

Спустя шесть месяцев после начала эксперимента добровольцы сообщили о снижении интенсивности и частоты возникновения боли. Ученые использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и ПЭТ-томографию для оценки состояния спинных мышц испытуемых. Вопреки ожиданиям, исследователи обнаружили, что улучшение самочувствия не было связано с изменениями веса или метаболизма глюкозы в мускулах.

Команда ученых предположила, что в основе терапевтического эффекта могут лежать другие механизмы. Чтобы точно определить их, нужно дополнительные исследования.

Авторы работы добавили, что лучшим решением для сохранения здоровья позвоночника выступает ходьба или короткие тренировки.