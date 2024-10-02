Питерские ученые выявили скрытые последствия COVID-19

Группа ученых из Центра имени Шенфельда при СПбГУ выяснила, что некоторые люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с долгосрочными последствиями для организма.

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Исследование выявило, что у пациентов могут иметься следующие проблемы, разделенные на группы:

Простудные симптомы. Это слабость, повышенная температура и боль в мышцах; Неврологические проблемы. Болевые ощущения и покалывания в руках и ногах; Когнитивные нарушения. Провалы в памяти, отсутствие внимания и концентрации.

Врачи считают, что такие последствия, как правило, могут встречаться у тех, кто переболел в "домашних условиях" и не проходил специализированное лечение в медицинском учреждении.

Питерские ученые предполагают, что когнитивные нарушения могут быть спровоцированы воспалительными процессами в сосудах или образованием тромбов в головном мозге. Специалисты дают рекомендацию таким людям сбалансированно питаться и при необходимости обращаться к врачу.

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