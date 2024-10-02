Российские ученые запатентовали новый способ диагностики микоплазмоза

Специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ», принадлежит Россельхознадзору) смогли получить патент на новое изобретение, используемое для диагностики микоплазмоза. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

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Речь идёт о методе, который позволяет опосредованно определять количество колониеобразующих единиц (КОЕ) возбудителя этого заболевания, Mycoplasma arginini, при котором используются количественная гибридизационно-флуоресцентная детекция и анализа амплификации. Первый термин означает определение положения специфической последовательности ДНК на метафазных (находящихся на стадии метафазы митоза в центре клетки) или в интерфазных (содержащих одну хроматиду и одну двуспиральную молекулу ДНК) ядрах в естественной среде. Амфликация же – это увеличение числа копий ДНК.

Авторы проекта отметили, что новый патент существенно расширит возможности диагностики и создания антигенов для вакцин против микоплазмоза, особенно вызванного Mycoplasma arginini. Они подчеркивают, что новая методика позволит с высокой точностью и в короткие сроки определять количество КОЕ вышеназванного возбудителя. Учёные напомнили, что вирусы группы Mycoplasma spp. представляют собой серьёзную угрозу для молочных ферм, так как вызывают не только мастит, но и артрит, отит, пневмонию и другими заболевания КРС, а также проблемы. Основными переносчиками мастита и других заболеваний они назвали комнатных мух. Также учёные напомнили, что при заболевании микоплазменным маститом скот зачастую подвергается выбраковке, так как это заболевание может быть крайне заразным и трудно поддаётся лечению.

Кстати

Согласно исследованию, проведённому в 2022 году, потери молока на фермах из-за микоплазменного мастита могут достигать 20-30 процентов. При этом, по последним данным, доля заболеваний, вызванных Mycoplasma spp., составляет около 30 процентов от общего числа инфекций КРС в России.