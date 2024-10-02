Ученые нашли способ повысить успеваемость студентов с помощью смартфонов

FIE: минутные перерывы для проверки смартфона улучшили оценки учашихся колледжей
Американские ученые из Университета Южного Иллинойса нашли альтернативу полному запрету на использование смартфонов студентами колледжей во время учебы. Оказалось, что короткие перерывы, в ходе которых учащимся можно проверить свои устройства, помогают лучше сосредоточиться на занятиях. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Education (FIE).
В течение учебного семестра специалисты экспериментально оценивали эффективность таких технологических перерывов, длившихся одну, две или четыре минуты соответственно.
В ходе исследования ученые также вводили двухнедельные периоды, когда студентам полностью запрещалось использовать и даже прикасаться к своим телефонам во время занятий. Результаты показали, что технологические перерывы длительностью в минуту оказались наиболее эффективным решением.
Специалисты также обнаружили, что на занятиях с минутными перерывами средние результаты тестов студентов оказались самыми высокими. По словам ученых, учащиеся меньше отвлекались, что позволило им сосредоточиться на материале и заработать больше баллов.