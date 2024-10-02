Ученые предупредили, к чему может привести ожирение у детей

Учеными из Медицинского колледжа Шмидта Университета Флориды Атлантик было установлено, что с конца прошлого века распространенность наличия лишнего веса увеличилась вдвое и затронула все континенты планеты. Соответствующее исследование опубликовало издание The Maternal and Child Health Journal.

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Эксперты провели анализ медицинской информации о заболеваемости ожирением по всему миру. Выяснилось, что в Южной Европе до 15% детей подвержены этому недугу. В Восточной Европе цифра несколько меньше, однако, по мнению специалистов, в скором будущем это может измениться.

Порядка 50 % несовершеннолетних с избыточным весом проживает на территории Азии. В Латинской Америке 1/5 детей имеет ожирение. В США проблема уже давно достигла уровня эпидемии.

Ученые подчеркивают, что ожирение, тем более в раннем возрасте, увеличивает риск развития многих заболеваний. Это гипертония, сахарный диабет второго типа, проблемы с печенью, нарушение липидного обмена и некоторые виды онкологии.

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