Исследование показало, как постковидный синдром влияет на социализацию

Нидерландские медики выяснили, что затяжные последствия коронавируса, называемые постковидным синдромом, нарушают способность человека к участию в общественной жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM).

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Отмечается, что проведенное в стране исследование показало, что значительная часть людей, страдающих от постковидного синдрома, из-за недостатка энергии не может полноценно продолжать учебу или работу, а также поддерживать социальные контакты на прежнем уровне. Так, 27% респондентов заявили, что стали реже посещать учебу после перенесенного коронавируса, а 34% опрошенных пожаловались на невозможность продолжать работать в нормальном темпе. 25% участников опроса старше 18 лет также признались, что из-за последствий коронавируса потеряли некоторую часть своих социальных контактов или вовсе свели общение с другими людьми к минимуму.

Опрос проводился RIVM совместно с муниципальными медицинскими службами, а также исследовательскими организациями в сфере здравоохранения с 4 по 18 июня этого года. В нем приняли участие порядка 12 тыс. человек в возрасте от 12 лет. Данные о статистической погрешности не приводятся.