Ученые вывели банан, устойчивый к глобальной эпидемии

Ученые вывели новый сорт банана, устойчивый к двум наиболее разрушительным для него болезням. Гибрид под названием Yelloway One стал значительным прорывом, сообщили в Университете Вагенингена (Нидерланды). Новое растение не заражается TR4 — грибком, способным уничтожить целые плантации, и черной сигатокой, болезнью листа, значительно снижающей урожайность. Обе болезни представляют большую угрозу для повсеместно экспортируемого сорта «Кавендиш».

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Сейчас критическое время для мирового производства бананов. TR4 и черная сигатока в последние годы нанесли значительный ущерб плантациям, приведя к потерям в сотни миллионов долларов. До сих пор устойчивого сорта банана не существовало.Ученые использовали комбинацию традиционных методов селекции и современных технологий анализа ДНК. Это позволило выбрать новые сорта с желаемыми признаками быстрее и эффективнее.

«Тот факт, что производитель бананов Chiquita является одним из партнеров, не означает, что другие производители бананов не получат доступ к этим новым сортам. Мы сотрудничаем с несколькими организациями, чтобы обеспечить доступность этой технологии для других. Открытие имеет огромное значение для миллионов мелких фермеров в Африке, Азии и Латинской Америке», — говорит профессор фитопатологии Герт Кема из Университета Вагенингена.

Yelloway One — пока прототип, сейчас выращивается в теплице в Нидерландах. Растения вскоре отправят на Филиппины и в Индонезию, где TR4 и черная сигатока уже причинили значительный ущерб. Полевые испытания определят, насколько хорошо Yelloway One будет расти в естественных условиях.

Новый сорт — первый шаг в рамках более широкого проекта Yelloway. Его цель — в том, чтобы создать много генетически разнообразных, устойчивых к болезням и подходящих для промышленного выращивания, сортов бананов. Пока почти все бананы, представленные на экспортном рынке, — клоны, принадлежащие к одному сорту «Кавендиш». Большее разнообразие позволит фермерам лучше реагировать на изменения климата и новые болезни.