Новый метод машинного обучения улучшил качество МРТ

Ученые Технического университета Граца разработали метод, который позволяет получать точные изображения сердцебиения в реальном времени с помощью ограниченного объема данных МРТ. Эта работа, опубликованная в журнале Magnetic Resonance in Medicine, обещает значительно упростить процесс медицинской визуализации.

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Используя продвинутые нейронные сети и методы самообучения, международная команда ученых смогла создавать четкие МРТ-изображения даже без идеальных тренировочных данных. Система делит исходные измерения на две части: одна используется для восстановления изображения, а вторая помогает проверять точность реконструкции.

Разработка не только ускорит процессы, но и снизит затраты на диагностику, обеспечивая радиологов точными данными для анализа. Алгоритмы и данные МРТ доступны для свободного использования, что позволит другим исследователям воспроизводить результаты и развивать новую методику.