Выявлен механизм падения иммунитета после инфекций

Ученые из Медицинского Университета Бейлора смогли понять механизм, отвечающий за долговременное снижение иммунитета после излечения туберкулеза. Это исследование может стать базой для новейших подходов к восстановлению иммунного ответа.

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Было установлено, что после того, как человек перенес тяжелое заболевание, такое как туберкулез, его иммунная система уже не может эффективно защищать организм. Так происходит из-за эпигенетических изменений. Это химические метки на ДНК, заглушающие ответ иммунной системы.

Один из основных факторов, содействующих этому — метилирование ДНК. Так называется процесс, в котором угнетается активность генов, отвечающих за иммунный ответ.

Для лучшего понимания этих процессов был проведен опыт с иммунными клетками, на которые воздействовали бактериальными продуктами Mycobacterium tuberculosis. Эти клетки перестали воспринимать иммунные сигналы, что спровоцировало ослабление защитных реакций. Также у больных туберкулезом выявили увеличенную активность цикла трикарбоновых кислот (TCA).

В ходе эксперимента пациентам, кроме обычного лечения антибиотиками, давали эверолимус. Так называется ингибитор активации TCA. Препарат помог сократить негативные изменения в геноме. Это доказывает то, что иммунная система способна к восстановлению после сложного заболевания.

Примечательно то, что эверолимус сокращал метки метилирования через полгода после того, как человек был инфицирован. Это свидетельствует о потенциале эпигенетического восстановления функций иммунитета.

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