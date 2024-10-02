ИИ научился распознавать депрессию через снимки глаз

Ученые из университета Стивенса (США) разрабатывают системы на основе искусственного интеллекта (ИИ), способные выявлять депрессию с помощью анализа снимков глаз, сделанных смартфоном. Профессор Санг Вон Бэ и его команда создали приложение PupilSense, которое измеряет зрачки пользователя и связывает их изменения с депрессивными состояниями.

© globallookpress

Программа, анализируя снимки, сделанные при использовании смартфона, выявила 76% точность в обнаружении депрессивных эпизодов. Это результат, превосходящий другие существующие системы, такие как AWARE.

Также команда разработала FacePsy, приложение, анализирующее мимику и движения головы. По данным исследования, такие признаки, как меньшее количество мимических движений утром или активные движения головы, могут быть связаны с депрессией. Разработчики планируют продолжать совершенствовать технологию, чтобы сделать её доступной для широкого использования.