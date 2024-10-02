Найден способ защиты мозга от метастазов рака

Ученые из Испанского национального онкологического исследовательского центра установили, что подавление активности особой молекулы TIMP1 повышает эффективность иммунотерапии и предотвращает метастазирование рака в мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery (CD).

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Исследователи объяснили, что в человеческом организме функционирует мощная защитная система — иммунная. Тем не менее, рак часто умело манипулирует этой системой, что ведет к его увеличению и распространению. Иммунотерапия, направленная на восстановление ее нормальной функции, иногда может оказаться менее эффективной, чем ожидалось.

В рамках нового исследования ученые искали методы, позволяющие повысить эффективность иммунотерапии. Они выяснили, что астроциты, тип клеток головного мозга, могут выступать в роли иммуномодуляторов. При наличии метастазов — вторичных опухолей — астроциты могут отклоняться от своей изначальной роли, усугубляя рост опухоли.

В ходе экспериментов был выявлен важный элемент в этом процессе — молекула TIMP1. Она тормозит активность защитных клеток иммунной системы. По словам ученых, это делает TIMP1 перспективным биомаркером для выявления метастазов в мозге.

Исследователи предложили новый подход к иммунотерапии, который фокусируется на астроцитах. Он сочетает в себе применение иммунотерапевтических средств с препаратами, блокирующими производство молекулы TIMP1.

Авторы исследования отметили, что уже существует препарат под названием силибинин, который успешно подавляет активность TIMP1. Сейчас проводится клиническое испытание для оценки его эффективности при возникновении вторичных раковых опухолей в мозге.