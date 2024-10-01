В России создана платформа для борьбы с раком мозга

Российские ученые разработали платформу для борьбы с агрессивной опухолью головного мозга — глиомой, которая до сих пор считается неизлечимой на поздних стадиях. Команда медиков и исследователей, возглавляемая профессором Галины Павловой, стремится улучшить диагностику и терапию этого опасного заболевания.

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Платформа включает четыре ключевых направления: новый подход к лечению, разработка радиофармпрепаратов для диагностики, создание препаратов для улучшения лучевой терапии и развитие таргетной терапии. Основной инновацией являются аптамеры — молекулы, которые точно «узнают» опухолевые клетки, минимизируя воздействие на здоровые.

Глиома, составляющая 80% всех опухолей мозга, имеет высокую степень злокачественности, что делает ее лечение сложным. Современные методы, такие как химиотерапия и лучевая терапия, часто оказываются неэффективными. Ожидается, что доклинические испытания новой таргетной терапии начнутся в 2025 году.