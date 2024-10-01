Назван самый распространенный тип пенисов

Испанские урологи провели исследование различных типов пенисов и пришли к выводу, что есть две категории мужских половых органов: «растущие» (пенис увеличивается более чем на 56% в эрегированном состоянии) и «демонстрационные» (размер пениса увеличивается менее чем на 31% при возбуждении), сообщает Metro. По результатам исследования, оказалось, что доля «демонстрационных» мужчин оказалась на 1% больше — 25% против 24%.

У остальных участников исследования урологи не смогли выявить четкой классификации. Также не было обнаружено связи между типом пениса и возрастом, весом, курением или наличием других заболеваний. Урологи уточнили, что понимание различий в размерах пениса важно для проведения хирургических вмешательств.

Если он сильно вырастает, когда возникает эрекция, это может означать, что таким людям нужен другой хирургический подход по сравнению с теми, чьи органы растут не так сильно, — объяснил доктор Мануэль Алонсо-Иса.

Ранее в Британии мужчине пришлось ампутировать пенис из-за излишнего употребления алкоголя. 65-летний пациент поступил в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ситуация осложнялась диабетом второго типа.