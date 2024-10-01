Могут ли машины видеть лица в предметах — ответили ученые

Парейдолия — это зрительная иллюзия, при которой в абстрактных неодушевленных объектах или узорах человек видит лица и фигуры. Ученые из Массачусетского технологического института сделали несколько удивительных открытий о различиях между восприятием человека и машины и о том, как способность видеть лица где угодно могла спасти жизни наших далеких предков. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов. Для исследования использовали базу данных из 5000 парейдолических изображений, самую большую в мире.

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Оказалось, что модели ИИ не распознают парейдолические лица так, как люди. Но при этом алгоритмы стали значительно лучше обнаруживать парейдолические лица после обучения на изображениях животных. Эта внезапная корреляция намекает на возможную эволюционную связь между нашей способностью замечать морды животных, важной для выживания, и склонностью видеть лица в неодушевленных предметах.

«Результат предполагает, что парейдолия могла возникнуть не из-за социального поведения человека, а например, из необходимости увидеть притаившегося тигра или определить направление взгляда оленя во время охоты», — поясняет Марк Гамильтон, аспирант Массачусетского технологического института по электротехнике и информатике, первый автор исследования.

Еще одно любопытное открытие исследователи назвали «Зоной Златовласки парейдолии» — тип изображений, где парейдолия возникает чаще всего.

«Есть определенный порог визуальной сложности, когда и люди, и машины наиболее вероятно увидят лица в предметах. Слишком просто — недостаточно деталей для формирования лица. Слишком сложно — это становится визуальным шумом», — говорит Уильям Т. Фриман, профессор MIT по электротехнике и информатике, руководитель исследования.

Работа поможет улучшить систему распознавания лиц, например, в автономных автомобилях, роботах и пр., что потенциально может привести к созданию ИИ-систем, которые смогут смотреть на мир более по-человечески. Исследование также может помочь дизайнерам при разработке новых продуктов.