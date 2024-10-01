Stroke: газировка с сахаром и подсластителями повышает риск инсульта

Ученые из Университета Голуэя (Ирландия) в сотрудничестве с Университетом Макмастера в Канаде установили, что активное потребление газированных напитков с сахаром и искусственными подсластителями повышает риска инсульта на 22%, а фруктовых соков - на 37%. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Stroke. В исследовании приняли участие почти 27 тысяч человек из 27 стран, в том числе 13500 добровольцев, однажды перенесших инсульт. Все испытуемые принадлежали к разным географическим и этническим группам с разным исходным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые попросили участников ответить на ряд вопросов об образе жизни, рационе и физической активности. Особое внимание уделялось потреблению людьми газированных напитков и фруктовых соков. На основе полученных данных ученые оценивали, как тот или иной продукт влиял на вероятность инсульта. Результаты показали, что диетическая и обычная газировка повышала риск возникновения этого опасного сосудистого события на 22%, причем вероятность резко возрастала при употреблении двух или более напитков в день. Напитки на основе фруктовых соков и сами соки были связаны увеличением вероятности инсульта из-за кровотечения (внутричерепного кровоизлияния) на 37%. При употреблении двух таких напитков в день риск возрастал в три раза. Ученые отметили, что в наибольшей степени вероятность инсульта из-за злоупотребления такими напитками возрастала у женщин. Также было установлено, что употребление семи и более чашек воды в день коррелировало со снижением вероятности инсульта, вызванного тромбозом. Защитные свойства также продемонстрировали зеленый и черный чай. По мнению авторов исследования, многие фабричные напитки изготавливаются из концентратов с большим количеством добавленного сахара и консервантов. Эти ингредиенты могут оказывать негативное влияние на здоровье.