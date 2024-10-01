Занятия музыкой могут защитить от деменции

Ученые из Хельсинкского университета в Финляндии установили, что хоровое пение в пожилом возрасте улучшает структуру белого вещества мозга, которое отвечает за связь между различными его областями. Результаты исследования опубликованы в Human Brain Mapping (НВМ).

© Газета.Ru

В исследовании участвовали 95 здоровых взрослых добровольцев в возрасте от 21 до 88 лет. Участников распределили по трем возрастным категориям. В первую вошли молодые люди (20-39 лет), во вторую — люди среднего возраста (40-59 лет), а в третью — пожилые (60 лет и старше). Ученые изучали связь между длительностью и частотой занятий хоровым пением и структурной целостностью белого и серого вещества мозга.

Полученные результаты продемонстрировали значительные улучшения в связующей способности белого вещества, особенно в мозолистом теле, которое объединяет два полушария. Эти изменения были отмечены во всех возрастных группах, однако наибольший эффект наблюдался у пожилых участников. Кроме того, улучшения в белом веществе свода, который важен для памяти, были зафиксированы исключительно среди пожилых людей.

Исследователи отметили, что хоровое пение может стать эффективным средством для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте. Этот вид деятельности развивает как музыкальные, так и социальные навыки, что делает его доступным и действенным способом защиты когнитивных функций и памяти от деградации.