ChatGPT научился выявлять опухоли мозга с человеческой точностью

Ученые из Высшей школы медицины Университета Осака Метрополитен установили, что ChatGPT может диагностировать опухоли мозга по снимкам МРТ с точностью, которую демонстрируют сертифицированные врачи нейрорадиологи. Результаты исследования опубликованы в журнале European Radiology.

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ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) — это чат-бот, использующий генеративный искусственный интеллект и созданный компанией OpenAI. По мнению исследователей, нейросети все активнее применяются в различных научных областях, включая радиологию. Большие языковые модели, такие как ChatGPT, могут даже содействовать в установлении диагноза или предложить другие мнения.

Для оценки медицинского потенциала ChatGPT ученые предоставили программе данные 150 отчетов о предоперационных МРТ мозга. На основе ежедневных клинических записей на японском языке, ChatGPT, наряду с двумя сертифицированными нейрорадиологами и тремя радиологами общего профиля, оценивали наличие опухолей мозга.

Точность диагностики ChatGPT составила 73%, в то время как у нейрорадиологов и радиологов общего профиля она была 72% и 68% соответственно. Результаты работы ChatGPT варьировались в зависимости от автора клинического отчета. При использовании письменных материалов нейрорадиолога точность достигала 80%, а радиолога общего профиля — 60%.

В будущем ученые планируют исследовать использование больших языковых моделей и в других областях диагностической визуализации, что позволит снизить нагрузку на врачей и улучшить точность диагностики.

Ранее был найден новый способ устранения агрессивной опухоли мозга.