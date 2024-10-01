Прием добавок с витамином D улучшает здоровье сердца

Ученые из Чжунъюаньской пищевой лаборатории (Китай) совместно с коллегами из США установили, что прием добавок с витамином D значительно снижает риск развития болезней сердца и сосудов, особенно у людей с дефицитом этого вещества в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Engineering.

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Ученые проанализировали результаты 99 ранее опубликованных исследований на тему влияния витамина D на кардиометаболическое здоровье. Всего в них приняли участие более 17 тысяч человек.

Было обнаружено, что ежедневный прием около 3320 МЕ витамина D способствовал снижению артериального давления, уровня холестерина, глюкозы и инсулина натощак. Наиболее выраженный эффект наблюдался у представителей неевропейских популяций, людей с исходно низким уровнем витамина D, нормальным индексом массы тела и возрастом старше 50 лет.

Ученые также отметили, что устойчивые результаты давали более длительные вмешательства (прием добавок в течение трех месяцев и более) и повышение доз для оптимизации кардиометаболических показателей здоровья в определенных группах населения.

Исследователи пока не могут уточнить, какие именно механизмы лежат в основе благотворного эффекта добавок с витамином D. Они планируют провести дополнительные исследования, чтобы выяснить это.

Ранее ученые рассказали, чем грозит дефицит витамина D у детей.