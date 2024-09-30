Ученые создали искусственные мышцы для усиления пожилых людей и женщин

Группа ученых из Датского технологического университета (DTU) создала искусственные мышцы для помощи ослабленным людям. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

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Синтетические волокна состоят из силиконовых эластомеров, сформированных в полую швейную нить. Такая форма позволяет вшивать их в обычную одежду. Канал в центре волокна заполнен проводящей жидкостью. Когда через нее проходит электроток, мышца сокращается.

По словам авторов разработки, такая нить может поднять вес, в 200 раз превышающий свой собственный.

«Мы рассматриваем окончательное решение как «поддерживающий костюм», в первую очередь нацеленный на пожилых людей, которые, получив дополнительную силу, смогут лучше справляться с домашними делами и будут нуждаться в меньшей помощи по дому. Но мы также видим, что это решение сможет привлечь больше женщин на рабочие места, где необходим физический труд», — отметили ученые.

Исследователи намерены создать специальную одежду со встроенными мышечными волокнами. Они будут питаться энергией из портативного источника и активироваться при подъеме рук.

На начальном этапе такая экипировка должна дать человеку возможность поднимать дополнительные пять килограммов.