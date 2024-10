Найден новый подход к лечению болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Гакуин в Кобе (Япония) создали химерный белок для точечной доставки лекарств от болезни Альцгеймера в гиппокамп — центр памяти мозга. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Исследователи объяснили, что при развитии болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных нарушений первыми начинают массово разрушаться и сталкиваться с проблемами жизнедеятельности нейроны гиппокампа. Существующие прототипы лекарств от деменции не способны проникать в мозг или не обладают способностью накапливаться в гиппокампе.

Чтобы устранить этот недостаток, команда ученых начала поиски «упаковки, позволяющей доставлять в эту область мозга различные лекарства. В процессе исследований они обнаружили, что гормон инсулин обладает необходимыми свойствами. На основе этого наблюдения была создана химерная молекула, содержащая часть структуры инсулина, объединенную с другими белками.

В ходе экспериментальной терапии с участием мышей получившиеся белковые конструкции успешно проникали в мозг и накапливались в гиппокампе как при введении в кровоток, так и через нос. Нервные клетки активно усваивали эти молекулы.

Ученые считают, что новая система может значительно улучшить результаты лечения болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с повреждением нейронов гиппокампа. Однако прежде чем разработка будет внедрена в клиническую практику, она должна пройти ряд дополнительных испытаний на добровольцах.