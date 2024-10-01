В России создадут модули для оценки кровопотери и контроля гликемии

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разрабатывают два модуля киберфизической системы (КФС) для оценки уровня кровопотери и контроля уровня гликемии у недоношенных детей. Разработки были представлены на форуме «Медицинские университеты в программе «Приоритет-2030» в Нижнем Новгороде руководителем научно-технологического центра «Цифровая медицина и киберфизика» Иваном Толмачевым.

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Модуль «КФС гемо» определяет степень кровопотери на основе данных физиологического мониторинга, что позволяет корректировать условия для трансфузии крови. В свою очередь, модуль «КФС гликемия» помогает подбирать оптимальное питание для недоношенных новорожденных, сообщил Талмачев.

Разработанная система использует гибридный подход к искусственному интеллекту, основанному на прецедентах, что позволяет моделировать необходимые данные для обучения. Модули уже изначально создавались для военной медицины, но также могут быть применены в палатах интенсивной терапии и реанимации.