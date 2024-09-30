Выявлен рост случаев инсульта по всему миру

Ученые выявили рост случаев инсульта по всему миру.

С 1990 по 2021 год число людей, перенесших инсульт, увеличилось на 70 процентов, а количество фатальных исходов, связанных с инсультом, выросло на 44 процента.

В 2021 году инсульт стал третьей по значимости причиной ухода из жизни в мире после ишемической болезни сердца и COVID-19. Важным фактором, способствующим росту бремени инсульта, является старение населения и увеличение влияния предотвратимых факторов риска, пишет "Лента.ру".

Также исследование показало значительное влияние экологических факторов, включая воздействие высоких температур и загрязнение воздуха мелкими частицами. Эти факторы риска особенно сильно проявляются в странах с низким уровнем дохода, что подчеркивает необходимость принятия мер по улучшению качества окружающей среды и профилактике метаболических заболеваний.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что ученые озвучили смертельное заболевание, которое преследует «сов».