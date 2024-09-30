Найдена связь между COVID-19 и ухудшением здоровья почек

Ученые из Западно-китайской больницы Сычуаньского университета обнаружили, что у пациентов с умеренной и тяжелой формой COVID-19 значительно повышен риск резкого ухудшения функции почек. Результаты исследования опубликованы в журнале Health Data Science (НDS).

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Чтобы выяснить, как COVID-19 связан с острыми заболеваниями почек, ученые из Китая проанализировали медицинские данные добровольцев, предоставленные Биобанком Великобритании. В исследовании участвовали около 10 тысяч пациентов с COVID-19 и 29 тысяч здоровых человек, объединенных в контрольную группу. У всех испытуемых были схожие характеристики — возраст, пол, уровень жизни и статус госпитализации.

Результаты анализа показали, что люди, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, подвержены резкому ухудшению функции почек. Наибольшая вероятность развития почечных осложнений приходится на вторую неделю после заражения, а к четвертой неделе, напротив, снижается.

Ученые пока не могут объяснить, какие механизмы лежат в основе такой взаимосвязи. Более точные причинно-следственные связи можно будет установить в ходе дополнительных исследований. Авторы научной работы планируют продолжить изучение влияния COVID-19 на риск возникновения острых почечных расстройств в популяциях Восточной Азии.

Ранее была названа процедура, снижающая риск повторного образования камней в почках.