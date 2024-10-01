В Тюмени внедрили виртуального помощника для кардиохирургии

В пресс-службе Тюменского медицинского университета (ТМУ) сообщили, что преподаватели и ординаторы вуза совместно с сердечно-сосудистыми хирургами разработали виртуального помощника «Стерноботпревент», который уже активно используется в Тюменской областной клинической больнице № 1. Этот инструмент предназначен для мониторинга состояния пациентов после кардиохирургических операций.

С помощью бота лечащий врач может контролировать физическое и психологическое состояние пациентов. «Стерноботпревент» предоставляет рекомендации о необходимости консультации специалистов, а также позволяет пациентам записываться на прием к врачу напрямую через приложение.

Как отметил один из разработчиков, ординатор кафедры госпитальной хирургии Георгий Терсенов, виртуальный помощник значительно снижает риск послеоперационных осложнений, таких как тяжелые гнойно-септические инфекции. В тестовом режиме бот функционирует с июня 2024 года, и за это время его использовали 62 пациента, двое из которых получили своевременные консультации хирургов. Это значительно уменьшило риски осложнений после операций.