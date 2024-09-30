Развеян миф о пользе воды при похмелье

Ученые Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили, что обезвоживание и похмельный синдром не связаны между собой. Это значит, что употребление воды не всегда смягчает тяжесть похмелья. Результаты исследования опубликованы на платформе Science Direct.

© Газета.Ru

Чтобы определить, как вода влияет на состояние человека при похмелье, исследователи изучили 13 ранее опубликованных научных статей на эту тему. Основная задача ученых заключалась в том, чтобы выяснить, существует ли связь между употреблением алкоголя и обезвоживанием. Дополнительно их интересовал вопрос, как потребление питьевой воды отражается на серьезности симптомов похмелья.

Хотя известно, что алкоголь обладает мочегонным действием и может приводить к обезвоживанию, результаты исследования не подтвердили наличия прямой взаимосвязи между обезвоживанием и тяжестью похмелья. Употребление воды одновременно с алкоголем или после него способствовало лишь незначительному улучшению состояния на следующий день.

Одно из исследований с участием 826 студентов, включенных в научный обзор, показало, что попытки смягчить похмелье с помощью воды были малоэффективными. В ходе другого исследования с участием 29 человек выяснилось, что ощущение обезвоживания отступает быстрее, чем другие симптомы похмелья.

Ранее были найдены отличия алкоголизма у мужчин и женщин.