Ученые создали новый препарат, замедляющий старение

Ученые из Университета Чунг-Анг (Южная Корея) установили, что препарат под названием IU1 может предотвращать накопление в организме плодовых мушек поврежденных белков, тем самым замедляя старение. Результаты исследования опубликованы в журнале Autophagy.

© Газета.Ru

Старение представляет собой естественный процесс, который зачастую связывают с ухудшением состояния здоровья. Одной из причин этого явления является сбой в работе систем, отвечающих за контроль качества белков в клетках, что приводит к накоплению дефектных белков и клеточному стрессу. Именно эти аномальные белки способствуют возникновению множества возрастных заболеваний.

Исследователи обнаружили, что новый препарат IU1 повышает эффективность деятельности двух основных механизмов клеточного контроля качества белков — протеасом и аутофагии. Протеасома — это многобелковый комплекс, разрушающий ненужные или дефектные белки при помощи протеолиза (химической реакции, при которой происходит разрыв пептидных связей. В ходе аутофагии лизосомы (особые клеточные компоненты) перерабатывают дисфункциональные компоненты клеток.

В ходе экспериментов с применением IU1 было отмечено значительное улучшение мышечной функции у плодов мушек и увеличение их продолжительности жизни. Аналогичные результаты были получены и в исследованиях на клетках человека.

«Снижение гомеостаза белков является основной характеристикой дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Результаты нашего исследования могут заложить основу для разработки методов лечения различных возрастных заболеваний», — отметил ведущий автор исследования, профессор Соганг Хен из Университета Чунг-Анг.

Ранее жара ускорила старение комаров.