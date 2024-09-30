Как чили способствует похудению

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе «РИА Новости» рассказал о потенциальных преимуществах и опасностях употребления перца чили.

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По словам эксперта, этот овощ богат витаминами и минералами, в том числе ниацином, холином, фолиевой кислотой, тиамином, бета-каротином, пиридоксином, рибофлавином и аскорбиновой кислотой. Он также является хорошим источником минеральных веществ: марганца, железа, цинка, кальция и фосфора.

Умеренное употребление острого перца может повышать устойчивость к стрессу, увеличивать болевой порог, стимулировать аппетит, нормализовать работу пищеварительной системы и ускорять метаболизм, способствуя снижению веса. Биотехнолог отметил, что чили нормализует кровообращение, положительно влияет на работу мозга и печени, а также поддерживает иммунную систему.

Людям, страдающим бессонницей, аллергией, простудами, бронхиальной астмой, эпилепсией, гепатитом и атеросклерозом, рекомендуется употреблять его в минимальных количествах.

Несмотря на свои положительные свойства, переедание перца чили может привести к нежелательным последствиям: вызвать рефлюкс кислоты и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Попадание сока острого перца на слизистую оболочку или открытую рану может спровоцировать сильное жжение и даже приступ удушья.

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