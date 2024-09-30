В каком возрасте люди начинают толстеть

Три четверти людей могут столкнуться с проблемой лишнего веса возрасте от 35 до 44 лет, выяснили британские ученые.

Установлено также, что в возрастной группе от 45 до 54 лет риск приобрести лишние килограммы сохраняется, там этот показатель всего на два процента ниже.

У мужчин затем происходит обратное. С 65 лет они начинают худеть, а к 75 годам в категорию людей с избыточным весом или ожирением попадают семь из 10 мужчин.

Что касается женщин, то лишний вес набирают 57% в возрасте от 33 до 45 лет. От 55 до 64 лет с проблемой толстения сталкиваются 69% женщин. Вес у них начинает снижаться только после 75 лет.

Молодые люди менее склонны к ожирению, считают исследователи. Оно отмечено у 38% женщин и одной трети мужчин в возрасте от 16 до 24 лет, пишет The Sun.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что примерно 40 млн жителей России страдают ожирением.