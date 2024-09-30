В каком возрасте люди начинают толстеть? Мнение ученых
Три четверти людей могут столкнуться с проблемой лишнего веса возрасте от 35 до 44 лет, выяснили британские ученые.
Установлено также, что в возрастной группе от 45 до 54 лет риск приобрести лишние килограммы сохраняется, там этот показатель всего на два процента ниже.
У мужчин затем происходит обратное. С 65 лет они начинают худеть, а к 75 годам в категорию людей с избыточным весом или ожирением попадают семь из 10 мужчин.
Что касается женщин, то лишний вес набирают 57% в возрасте от 33 до 45 лет. От 55 до 64 лет с проблемой толстения сталкиваются 69% женщин. Вес у них начинает снижаться только после 75 лет.
Молодые люди менее склонны к ожирению, считают исследователи. Оно отмечено у 38% женщин и одной трети мужчин в возрасте от 16 до 24 лет, пишет The Sun.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что примерно 40 млн жителей России страдают ожирением.
«Это заболевание, которое запускает каскад других проблем со здоровьем – это сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие», – отметил министр.