Новосибирские ученые обнаружили около 30 новых вирусов у комаров

На биотехнологической конференции в Новосибирске Валерий Локтев, заместитель директора центра вирусологии «Вектор», сообщил о важном открытии, касающемся местных популяций комаров, - сегодня эти кровососущие насекомые являются переносчиками около 30 новых вирусов.

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По словам Локтева, исследования подтвердили, что комары могут переносить множество ранее неизвестных вирусных инфекций. Ученые из «Вектора» уже произвели сбор и секвенирование геномов найденных вирусов.

Локтев подчеркнул значимость изучения новых флавивирусов, которые могут вызывать природно-очаговые вспышки инфекций. Он также добавил, что ежегодно примерно 500 миллионов людей сталкиваются с болезнями, вызванными флавивирусами. В завершение своего выступления ученый выразил надежду на то, что в будущем вирусология станет более доступной и ориентированной на виртуальные технологии.

Ранее сообщалось о самых опасных болезнях, переносчиками которых являются комары. Российские вирусологи не исключают, что африканский вирус Усуту может появиться в стране.