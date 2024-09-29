Российские ученые представили уникальный препарат для лечения меланомы

На ежегодном конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO 2024) российские специалисты представили первые промежуточные результаты клинического исследования по оценке эффективности нового российского препарата для лечения меланомы. Уникальный иммунобиологический препарат представляет собой комбинацию моноклональных антител, он разработан биотехнологической компанией Biocad и предназначен для лечения пациентов с высоким риском рецидива.

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"Достижение патоморфологического ответа (полное исчезновение опухолевых клеток) может свидетельствовать о значительном снижении риска рецидива и увеличении шансов на ремиссию", - отмечают авторы исследования.

Межведомственная комиссия при Минздраве России уже включила новое лекарство в перечень жизненно необходимых и важнейших на 2025 год.

В первый анализ исследования было включено 108 участников, из которых 57 прошли курс лечения новым препаратом. У 75% получивших такую терапию был отмечен патоморфологический ответ, причем у каждого второго (51%) зафиксировано достижение полного или почти полного исчезновения опухолевых клеток.

Профиль безопасности был ожидаемым для данного класса препаратов и не выявил новых неожиданных побочных эффектов. Ни один участник не прекратил терапию по причине развития нежелательных явлений.