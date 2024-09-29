RG.ru: фастфуд наносит организму больший вред, чем сигареты

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что фастфуд вредит организму больше, чем сигареты. Об этом пишет RG.ru. Специалисты провели масштабное исследование, охватившее более десяти научных работ с участием почти 10 млн человек. По данным авторов исследования, производство гамбургеров, упакованной выпечки, чипсов, сладких хлопьев и газировки с добавками основано на большом количестве промышленных процессов. Такая еда содержит искусственные красители, эмульгаторы, ароматизаторы и почти не имеет клетчатки и витаминов. Ученые выяснили, что "быстрая" еда может вызывать депрессию, тревожность и провоцировать сахарный диабет, проблемы с сердцем и рак. Еда из ультраобработанных продуктов в общей сложности может стать причиной развития 32 губительных для организма последствий. Научный сотрудник Университета Дикина и ведущий автор исследования Мелисса Лейн пришла к выводу, что вышеперечисленные продукты опаснее курения. По данным ученых, больше всего едят ультрапереработанные продукты и фастфуд в США, Великобритании, Канаде, Швеции и Австралии.